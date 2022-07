Bahnstrecke nach Schongau (eingeschränkt) nutzbar

Ab Freitag fahren zwischen Schongau und Peißenberg wieder Züge. Reisende müssen sich aber noch auf Verspätungen einstellen.

Die DB Netz hat vor einer Woche auf der Strecke von Augsburg über Weilheim nach Schongau den Streckenabschnitt zwischen Schongau und Peißenberg für den Zugverkehr überraschend gesperrt. Die Sperrung wird am morgigen Freitag, 22. Juli, wieder aufgehoben, informiert die Pressestelle der Bayerische Regiobahn.

Maximal Tempo 20 erlaubt zwischen Schongau und Peißenberg

Es wurden allerdings, heißt es in der Pressemitteilung weiter, angeordnet, dass an einigen Stellen langsam gefahren werden muss und das Tempo maximal 20 Kilometer pro Stunde betragen darf. Deswegen sei mit hohen Verspätungen zu rechnen. Der erste Zug am Freitagmorgen um 5 Uhr von Schongau nach Peißenberg fällt allerdings noch aus, danach verkehren die Züge gemäß Regelfahrplan. (AZ)

