Ammersee

vor 41 Min.

Bauen: Die Schulprojekte am Ammersee kommen voran

Nach Norden soll das Ammersee-Gymnasium (oben) erweitert werden, während in St. Ottilien (unten links) geplant ist, die Schule neu zu bauen. An der Wolfgang-Kubelka-Realschule muss noch an den Freisportanlagen gearbeitet werden.

Plus Das Ammersee-Gymnasium in Dießen soll bald erweitert werden. In St. Ottilien tut sich bei den Kosten einiges. Die Schondorfer Realschule ist fast fertig.

Von Gerald Modlinger

Für die Erweiterung des Ammersee-Gymnasiums (ASG) in Dießen könnte bald der nächste Schritt getan werden. Aktuell geht es vor allem um die Schaffung von Baurecht, das in die Zuständigkeit der Gemeinde fällt. Neuigkeiten gibt es auch zum geplanten Neubau des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums (RMG) in St. Ottilien. Sie betreffen vor allem die voraussichtlichen Kosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen