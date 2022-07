Ammersee

vor 17 Min.

Bauen in Dießen: Es heißt mal wieder zu dicht und zu groß

Das Dreifamilienhaus an der Bahnhofstraße 27 in Dießen soll laut einer Bauvoranfrage abgerissen und durch ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohneinheiten ersetzt werden. Der Bauausschuss des Gemeinderats ist jedoch dagegen.

Plus In der Bahnhofstraße in Dießen soll ein Dreifamilienhaus abgerissen und durch ein wesentlich größeres Gebäude ersetzt werden. Im Bauausschuss ist man alarmiert.

Von Uschi Nagl

Zu groß, zu hoch, zu viel versiegelte Fläche, so lautete der Tenor des Bau- und Umweltausschusses des Dießener Gemeinderats anlässlich eines geplanten Bauvorhabens an der Nordseite der Bahnhofstraße. Dazu lag ein Antrag auf Bauvorbescheid für ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohneinheiten, geplant von einem Architekturbüro aus Schondorf, in der Sitzung vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .