Bauern protestieren gegen Pläne für Weilheimer Umfahrung

Plus Die Landwirte im Landkreis Weilheim-Schongau sehen die Gefahr, dass Lebensmittel Mangelware werden. Immer mehr Äcker verschwinden für Baugebiete und Straßen, zum Beispiel für eine Umgehungsstraße in Weilheim.

Der derzeit in Planung befindliche Ausbau der Bundesstraße 2, zu dem auch eine Umfahrung von Weilheim gehört, stößt schon lange bei Umweltschützern auf Kritik. Jetzt protestieren auch Landwirte. Sie sehen die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln gefährdet, wenn einerseits die Importe immer unsicherer werden und andererseits immer mehr Fläche der heimischen Lebensmittelproduktion entzogen wird.