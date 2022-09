Baustelle auf der Birkenallee: Weite Umwege von Dießen nach Weilheim

Vom 12. bis 17. September wird in den Nächten auf der Birkenallee zwischen Dießen und Fischen gebaut. Vor allem an den ersten Tagen wird der Verkehr weiträumig umgeleitet.

Von Montag bis Samstag, 12. bis 17. September, werden auf der Staatsstraße zwischen Dießen und Fischen Straßenarbeiten in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Um die Einschränkungen auf der Strecke möglichst gering zu halten, erfolgen die Arbeiten im Rahmen einer Nachtbaustelle jeweils von 19 bis 5.30 Uhr, teilt der Markt Dießen mit.

Im ersten Bauabschnitt, der bereits am Montag startet und bis Mittwoch dauert, wird die Staatsstraße ab dem Ortsausgang Dießen in südlicher Richtung, Höhe Einmündung Vogelherdstraße auf die Weilheimer Straße bis Fischen komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt für den Lkw-Verkehr großräumig über Dettenhofen, Thaining und Rott weiter in Richtung Wessobrunn und Weilheim. Der Pkw-Verkehr wird ab Dießen über Rott weiter nach Wessobrunn in Richtung Weilheim umgeleitet.

Baustelle: Jägerallee ist nur für Anlieger befahrbar

Innerorts ist während des ersten Bauabschnitts zu beachten, dass die Jägerallee gesperrt wird und nur für Anlieger befahrbar ist. Die Zufahrt ist ausschließlich über die Jahnstraße möglich, nicht aber aus südlicher Richtung über die Staatsstraße vom Ortseingang Dießen her.

Im zweiten Bauabschnitt der voraussichtlich ab Donnerstag, 15. September, bis Samstag, 17. September folgt, wird noch der Streckenabschnitt ab dem Abzweig nach Raisting bis Fischen gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Raisting in Richtung Pähl.

Tagsüber wird die Strecke während der gesamten Bauzeit für den Verkehr freigegeben. (AK)

