Ammersee

vor 16 Min.

Beim Kapellentag am Ammersee wird auch vor dem Kuhstall gesungen

Plus 2024 feiert der Kapellentag am Ammersee sein zehnjähriges Bestehen. Doch schon im Jahr zuvor hat die Veranstaltung Großes im Angebot. Eine musikalische Rundreise.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Ein oder zwei Regenschauer über den Tag verteilt – das hat fast schon Tradition am Kapellentag des Vereins Kultur am Ammersee. Aber eine ganztägig über der Region festhängende und sich gleichmäßig und stark entleerende Regenwand? Das war neu am Angebot, das Baukunst und Musikkultur in einzigartiger Weise zusammenführt. Der mit einem Temperatursturz einhergehende Regen hielt sogar die normalerweise nicht allzu wasserscheuen Radfahrer des ADFC Landberg von ihrer schon zur kleinen Tradition gewordenen Tour ab. Ein paar besonders Wetterfeste waren immerhin auszumachen an dem Tag, bei dem das Fahrrad das beste Fortbewegungsmittel ist, weil sein Platzbedarf ein sehr geringer ist. Würde es dann auch weniger Besucher geben?

Keineswegs: Die Gotteshäuser waren sämtlich voll besetzt, ja konnten wie stets, die Interessierten kaum aufnehmen. Auffällig war dieses Mal auch sogenannte „Laufkundschaft“, Spaziergänger, die von den Klängen angelockt wurden, kurz zuhörten und dann weiterzogen. Er freue sich schon auf das kommende Jahr, erklärte Rudolf Wastl-Mayrhofer, wenn der Kapellentag zum zehnten Mal stattfindet und damit ein erstes kleines Jubiläum gefeiert werden kann.

