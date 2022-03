Ammersee

vor 5 Min.

Beth Hart – eine emotionale Urgewalt

Beth Hart ist nicht nur am Klavier eine emotionale Urgewalt. Die Musikerin spricht in der AK-Gesprächsreihe über ihr aktuelles Studioalbum "A tribute to Led Zeppelin."

Plus Über ihr aktuelles Studioalbum „A tribute to Led Zeppelin“ und das Verhältnis zwischen den Geschlechtern spricht Beth Hart in unserer AK-Gesprächsreihe mit Michael Fuchs-Gamböck.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Einmal pro Woche spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Prominenten aus der Musikszene.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .