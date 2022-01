Betrunkener läuft in Dießen gegen Schaufenster und fährt mit Auto davon

Ein stark alkoholisierter 62-Jähriger läuft morgens gegen Schaufensterscheiben und steigt danach in sein Auto und fährt weg. Nun hat er Ärger mit der Polizei.

Ein 62 Jahre alter Raistinger ist seinen Führerschein erst einmal los. Am Mittwoch gegen 6.45 Uhr fiel einem aufmerksamen Zeugen auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters in der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen ein Mann auf, der mehrmals gegen die Schaufensterscheiben des Ladens lief. Da dieser anschließend in sein Auto stieg und wegfuhr, rief der Zeuge die Polizei an.

Mann aus Raisting hat fast zwei Promille Alkohol im Blut

Als die Beamten bei dem Fahrer zu Hause ankamen, war er daheim und roch stark nach Alkohol.

Der daraufhin durchgeführte freiwillige Alkoholtest ergab fast zwei Promille. Daher wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (ak)

