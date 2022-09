Betrunkener Mann aus Weilheim verursacht Auffahrunfall

Alkohol ist im Spiel bei einem Auffahrunfall bei Raisting. Den 27 Jahre alten Mann aus Weilheim erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Am Dienstag fuhr eine 56-jährige Raistingerin gegen 15.20 Uhr mit ihrem Pkw die Staatsstraße 2056 von Raisting kommend in Fahrtrichtung Weilheim. An der Einmündung zur Bundesstraße 2 wollte sie rechts einbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 27-jähriger Weilheimer bemerkte das anscheinend nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Pkw hinten auf.

Unfallverursacher riecht nach Alkohol

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Weilheim konnte laut Polizeibericht bei dem 27-jährigen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, im Krankenhaus musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und anschließend den Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro, verletzt wurde niemand. (AK)

