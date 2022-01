Bike-Spielplatz für Schondorf: Bürgerbudget finanziert fünf Projekte

Plus Bürgerinnen und Bürger reichen Ideen ein, über die die Einwohner abstimmen. Nun gibt der Gemeinderat Geld für fünf Vorhaben frei. Was alles geplant ist.

Immer mehr Gemeinden in der Region stellen ein sogenanntes Bürgerbudget bereit, um Projekte aus der Bevölkerung zu realisieren. Nun hat der Schondorfer Gemeinderat fünf neuen Projekten zugestimmt. 5000 Euro gehen an einen geplanten Bike-Spielplatz. Er erhielt den meisten Zuspruch. Aber auch andere Ideen erhalten Geld.