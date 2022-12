Bilder von Betty LaDuke in der Galerie St. Ottilien

Mit der Ausstellung "Bringing the World Together – Bilder von Betty LaDuke" wird auch ihr Lebensgefährte Alfred Willstätter aus Landsberg gewürdigt.

Die amerikanische Künstlerin Betty LaDuke aus Ashland, Oregon, ist der Stadt Landsberg und der Region seit Jahren verbunden und soll mit einer Ausstellung ihrer grafischen Arbeiten in der Galerie St. Ottilien gewürdigt werden.

Nach ihrer Ausbildung an Kunstakademien in Los Angeles, Cleveland und New York war sie jahrzehntelang Professorin für Kunst und Zeichnen am Southern Oregon State College. Ihr Stil ist von mexikanischen und indianischen Elementen geprägt und versucht Brücken zur Kunst indigener Kulturen zu schlagen.

Im Zentrum stehen Fragen nach Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung

Thematisch greift sie gerne mythisch-archetypische Motive auf, die einen globalen Horizont eröffnen. Im Zentrum ihrer zeitlos-magischen Welt stehen dabei vielfach Fragen der sozialen Gerechtigkeit, des Friedens und einer Versöhnung zwischen Natur und Mensch.

Betty LaDuke war die Lebensgefährtin des erst kürzlich verstorbenen Alfred Willstätter, Sohn einer ehemaligen jüdischen Landsberger Familie.

Die Vernissage der Ausstellung beginnt am Samstag, 10. Dezember, um 16 Uhr mit Landsbergs Altoberbürgermeister Franz Xaver Rößle und Christian Burchard. Geöffnet ist "Bringing the World Together – Bilder von Betty LaDuke" dann bis einschließlich Freitag, 10. Februar, montags bis samstags von 10 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr sowie an Sonntagen von 10.30 bis 16 Uhr. (AZ)