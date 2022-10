"Bitzeln im Ohr" und Gänsehaut beim großen Herbstkonzert in Dießen

Plus Einen musikalischen Leckerbissen gibt es beim "Großen Herbstkonzert" der Dießener Münsterkonzerte. Eine in Raum und Zeit perfekte Preziose

Ein „Großes Herbstkonzert“ war angekündigt, und die Dießener Münsterkonzerte hielten Wort: Groß war der Konzertumfang, die Zahl der Mitwirkenden und auch der Eindruck, den die Aufführung machte. Stellenweise schien die Klangschönheit diesmal noch erhabener als sonst – besonders, weil Haydns „Theresienmesse“ ein wahrer Leckerbissen war.