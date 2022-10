Blackout: Woher kommt Diesel für Notstromaggregate?

Im Falle eines Blackouts haben die Tankstellen keinen Strom. Im Gemeinderat Schondorf geht es um die Frage, wie dann der Diesel für die Notstromaggregate beschafft wird.

Den Kauf von Notstromaggregaten hat der Gemeinderat Schondorf bereits genehmigt. In der jüngsten Sitzung hakte Zweiter Bürgermeister Martin Wagner (CSU) aber nach, wie die Kommune im Falle eines Blackouts an den Diesel kommen. Ohne Strom fließt an nahezu allen Tankstellen auch kein Kraftstoff.

Tankstelle in Schondorf ertüchtigen?

Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) sagte, seines Wissens nach gebe es nur eine Tankstelle im Landkreis wo dies auch im Falle eines Blackouts möglich sei. „Wir selbst haben wenig Tanks. Wir sollten eine Anfrage an die Baywa richten und schauen, ob wir bei der Ertüchtigung der Anlage helfen können.“. Die Baywa betreibt die örtliche Tankstelle. Das Vorgehen befürwortete auch Wagner. „Wir machen uns sonst lächerlich, wenn wir 30.000 Euro für die Notstromaggregate ausgeben und dann nichts klappt.“