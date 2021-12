Ammersee

Blaues Haus in Dießen: Ein neues Pächterpaar will im Februar starten

Die seit Sommer verwaiste Gastronomie im "Blauen Haus" in Dießen soll am 1. Februar 2022 wieder eröffnet werden. Was die neuen Pächter Rena Glück und Fairuz Lewis vorhaben.

Eine besondere Liegenschaft der Marktgemeinde Dießen ist wieder vermietet. Seit Mitte des Jahres stand das Café im Blauen Haus in der Prinz-Ludwig-Straße 23 leer. Nun haben die neuen Pächter den Mietvertrag unterschrieben. Rena Glück und Fairuz Lewis werden ab 1. Februar 2022 mit neuem Namen und neuem Konzept betreiben. Das hat jetzt die Marktgemeinde mitgeteilt. Das „Ludwig“, so wird die neue Tagesbar heißen, tritt mit einem jungen modernen Gastronomiekonzept an. Angeboten werden hochwertige Getränke und gesundes, qualitativ hochwertiges Essen. Bei den Speisen wird auf regionale und saisonale Lebensmittel geachtet. Es gibt eine kleine wechselnde Karte mit Suppen, Tapas, sowie kalten und warmen Speisen. Rena Glück und Fairuz Lewis wollen Gemeinschaft ganz groß schreiben „Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft und schreiben Gemeinschaft ganz groß“, so Rena Glück. Dies finde besonderen Ausdruck im Sharing Food Konzept auf das der Barbetrieb ausgerichtet sei. So werden verschiedene Gerichte als Sharing Platten zusammengestellt für mehr Gemeinschaftsgefühl und mehr Genuss und weniger „Food Waste“. Der Fokus liegt dabei auf vegetarisch und vegan, weniger Fleisch und wechselnden Angeboten. Überzeugt hat dieses neue Konzept auch die Gemeinderatsmitglieder. Sie haben sich mehrheitlich für Rena Glück und Fairuz Lewis entschieden, die sich somit gegen zwei weitere Bewerber durchgesetzt haben. Auch ein Garten und eine Terrasse gehören zur neuen Bar Ludwig Zu der rund 80 Quadratmeter großen Räumlichkeit mit den großen Fensterflächen gehört ein sehr schöner Garten, auf dessen Terrasse bis zu 40 Gäste Platz finden. Bis zur Eröffnung, die für Februar 2022 geplant ist, werden noch einige Umbauten vorgenommen. Das Gastronomiekonzept soll in einem Ambiente geprägt aus Bodenständigkeit und Urbanität Ausdruck finden. (ak) Lesen Sie dazu auch Dießen Betreiberin des Cafés im Blauen Haus in Dießen stirbt mit 69 Jahren

Dießen Ein breiter Mix fürs Blaue Haus

