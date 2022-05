Ammersee

12:20 Uhr

Brand: Feuerwehr evakuiert Wohnhaus in Tutzing

Mehrere Personen wurden am Dienstagmorgen von der Feuerwehr aus einem Mehrfamilienhaus in Tutzing in Sicherheit gebracht, nachdem dort ein Brand ausgebrochen war.

Am frühen Morgen breitet sich Rauch in einem Haus in Tutzing aus. Die Feuerwehr kann alle Bewohner retten.