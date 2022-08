Ammersee

18:03 Uhr

Brigitte Ziegler aus Dießen blickt auf 103 kurzweilige Lebensjahre

Brigitte Ziegler feiert einen seltenen Geburtstag und erzählt, wie sie von Halle an der Saale an den Ammersee gekommen ist und was sie mit den Bamberger Symphonikern verbindet.

Von Uschi Nagl