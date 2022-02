Ammersee

vor 33 Min.

Buch am Ammersee: Im Kinderhaus gehen die Lichter aus

Im Kinderhaus in Buch wird die Kinderkrippe wegen Personalmangels nun komplett geschlossen. Nur die Kindergartengruppe bleibt bestehen.

Plus Kindertagesstätten suchen allerorten händeringend nach Personal. Zeitweilig werden die Betreuungszeiten gekürzt. Jetzt schließt eine Kinderkrippe in Buch komplett.

Von Nicole Burk

Lange Schließungen während der ersten Zeit der Corona-Pandemie, Infektionswellen bei Kindern und aktuelle Quarantäneregeln – die Herausforderungen für Kindertagesstätten sind enorm. Hinzu kommt der Mangel an Fachkräften. Das Kinderhaus in Buch bei Inning bekommt den Personalmangel jetzt deutlich zu spüren. Eine Krippengruppe des von der gemeinnützigen GmbH FortSchritt betriebenen Kinderhauses wird zum Ende des Monats aufgelöst, da zwei Mitarbeiterinnen in den Mutterschutz gehen.

