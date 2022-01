Bürgerbegehren bis Gastro: Das ist heuer in Pähl alles geplant

Plus Bürgerbegehren, Tagespflege und Gastronomie: Der Pähler Bürgermeister Werner Grünbauer spricht über die 2022 anstehenden Projekte.

Während zahlreiche Veranstaltungen der Vereine abgesagt wurden, läuft das politische Tagesgeschäft in der Gemeinde Pähl weiter. Der Gemeinderat hält seine Sitzungen wie geplant – im Saal des Pfarr- und Gemeindezentrums, mit Masken, Desinfektionsmittel, Kontaktdatenerfassung, Abstand und Beschränkung der Besucherzahlen. „Die Corona-Krise bestmöglich in den Griff zu bekommen“, war laut Bürgermeister Werner Grünbauer die größte Herausforderung für die Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr.