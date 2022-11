Bürgerbudget: Die Schondorfer favorisieren eine Fahrradstation

In Schondorf können Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden, welche Vorschläge aus ihren Reihen die Gemeinde finanzieren soll. Jetzt liegt die Ergebnisliste vor.

Die Bürgerinnen und Bürger haben in Schondorf abgestimmt, welche aus ihren Reihen vorgeschlagenen Projekte umgesetzt werden sollen. Beteiligen konnten sich an der Abstimmung alle Personen zwischen 14 und 99 Jahren. Die meisten Stimmen erhielt eine Fahrradreparatur-Station, deren Kosten mit 2000 Euro veranschlagt sind. Auf den Plätzen folgen der Wunsch nach mehr Bäumen (375 Euro) und ein Depot für SUP-Bretter in Seenähe (3000 Euro). Die Stimmenvergabe war ausgeglichen und die Ergebnisse lagen nah beieinander. Alle Projekte haben die vom Gemeinderat geforderte Zehn-Prozent-Hürde genommen, so wie die letzten Jahre zuvor auch, heißt es in einer Mitteilung des Teams Bürgerbudget.

Schondorfer Gemeinderat entscheidet über Budget

Stand jetzt können die ersten fünf von zehn Projekten umgesetzt werden, vorausgesetzt, der Gemeinderat bestätigt das Budget im Dezember, heißt es weiter. Die Ideen sollen dem Gremium im Januar vorgestellt werden. Aber auch die weiter hinten Platzierten könnten noch auf finanzielle Hilfe aus der Gemeinde hoffen. Das Budget stehe erst Mitte Dezember fest, wenn klar sei, ob es Budget-Rückläufer aus dem Vorjahr gibt. "Ich empfinde alle als Gewinner*innen, da die Projekte an die Öffentlichkeit getreten sind“, sagt Jo-Ann Meding vom Team Bürgerbudget.

Doch noch ist unklar, ob es nach der Umsetzung der aktuellen Projekte für die "Ideen für Schondorf“ weitergeht. "Was wir brauchen? Unterstützung im Team, Bereitschaft und Anerkennung aus dem Gemeinderat und mehr Digitalisierung“, erklärt Teammitglied Ellen Rudin. Interessierte können sich per E-Mail an joann.meding@jamspi.de melden. (AK)

Lesen Sie dazu auch