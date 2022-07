Ammersee

07:01 Uhr

Bürgerentscheid in Dießen: Es geht um Parkplätze und ums Klima

Eine Informationstafel stellt die Planung für den Parkplatz-Ausbau an der Rotter Straße dar. Dass auf dem Gelände bereits manchmal gebaggert wird, hat damit jedoch nichts zu tun. Ein Teil der Fläche dient momentan als Zwischenlager für Erdaushub, der beim Wasserleitungsbau in der Bannzeile anfällt.

Plus Am 7. August kann die Dießener Bevölkerung abstimmen, ob auf einer bislang teilweise aufgekiesten Wiese mit Behelfsparkplätzen 86 Dauer-Stellplätze errichtet werden sollen. Aber irgendwie geht es auch ums große Ganze.

Von Gerald Modlinger

Nein, gebaut wird auf der teilweise aufgekiesten Wiese an der Rotter Straße noch nicht: Die Erdhaufen, die sich dort auftun, sind nur ein Zwischenlager für den Aushub des Wasserleitungsbaus in der Bannzeile. Ob jemals an der Rotter Straße auch die vom Markt Dießen geplanten 86 Parkplätze errichtet werden, wird sich ohnehin erst am 7. August bei einem Bürgerentscheid zeigen. Seit Wochen wogen Pro und Contra zum Parkplatz-Ausbau hin und her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

