Bürgerinitiative richtet Appell an Dießener Gemeinderat

In einer Sondersitzung des Gemeinderats Dießen geht es um den geplanten Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße und das Bürgerbegehren dagegen. Initiatoren richten Appell an den Rat.

Der Markt Dießen will den Parkplatz an der Rotter Straße ausbauen. Dagegen regt sich in der Bevölkerung, wie berichtet, großer Widerstand. Ein Bündnis hat 1450 Unterschriften gesammelt und im Vorfeld einer Sondersitzung des Dießener Gemeinderats am heutigen Montag, 16. Mai, ab 19.30 Uhr in der Halle 4 der Carl-Orff-Schule noch einmal einen Appell an die Kommunalpolitiker gerichtet. In der Ratssitzung soll über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Erhalt der Grünfläche an der Rotter Straße“ entschieden und beschlossen werden, ob diesem ein Ratsbegehren gegenüber gestellt und wann der Bürgerentscheid durchgeführt werden soll.

Die Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung ist ein Bündnis aus Bund Naturschutz, Heimatverein, Jugendbeirat, Klimalobby und Mittwochsdisko, die einen Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße für rund 760.000 Euro verhindern will. "Der Parkplatz tut im gekiesten Zustand seinen Dienst, ein Ausbau ist überflüssig, verbraucht obendrein Energie und Rohstoffe, versiegelt den Boden und schadet damit dem Mikroklima", argumentieren die Gegner des Vorhabens.

Dießens Marktgemeinderat soll auf eigenes Begehren verzichten

Peter Bierl schreibt im Namen des Bündnisses: "Wir appellieren an den Gemeinderat, in der Sondersitzung seinen Beschluss, den Parkplatz auszubauen, aufzuheben. Damit wäre ein verkehrspolitisch unsinniges und ökologisch schädliches Projekt vom Tisch. Wir fordern den Gemeinderat insbesondere auf, dem Bürgerbegehren kein Ratsbegehren entgegenzustellen." Würde der Gemeinderat ein Ratsbegehren beschließen, müssten die Bürger und Bürgerinnen insgesamt drei Fragen zum gleichen Thema beantworten, das Bürgerbegehren, das Ratsbegehren und zusätzlich eine Stichfrage. Das führe im Regelfall zur Verwirrung und erhöhe die Zahl der ungültigen Stimmen, schreibt Bierl in der Stellungnahme.

Die Fragestellung des Bürgerbegehrens sei eindeutig und laute: „Sind Sie dafür, dass der Markt Dießen am Ammersee seine Planungen zur Errichtung eines befestigten, ganzjährig nutzbaren Parkplatzes an der Rotter Straße auf der Flurnummer 1692, Gemarkung St. Georgen einstellt und die unversiegelte Grünfläche mit temporärer Parkmöglichkeit für Veranstaltungen erhält?“, verweist Bierl.

Er ist angesichts der 1450 gesammelten Unterschriften zuversichtlich, dass das Bürgerbegehren erfolgreich sein wird. "Wenn es sein muss, gehen sie dafür nochmals in die Wahlkabine."

Lesen Sie dazu auch