Bunte Vielfalt bei den Uttinger Ateliertagen

Zu einem Rundgang durch Ateliers und Gärten in der Utting laden Künstlerinnen und Künstler. Zu sehen sind Malereien, Fotografien und vieles mehr.

In diesem Jahr finden die Uttinger Ateliertage kurz vor den Feierlichkeiten zur 900-Jahr-Feier Uttings statt, am Wochenende 18./19. Juni und am Wochenende 25./ 26. Juni, jeweils in der Zeit von 14 bis 19 Uhr.

Bis auf Stamatina Medrisch und Ute Rossow, die dieses Jahr eine Alternative zu ihren Ateliers gefunden haben, öffnen alle Künstler ihre Arbeitsräume.

Spaziergang durch Utting

Es gibt in diesem Jahr keine Orientierungsausstellung, heißt es aus den Kreisen der Künstlerinnen und Künstler, vielmehr sei alles jeweils in den Ateliers, Gärten oder anderen Räumlichkeiten zu sehen. Eine große Vielfalt, die zum Schlendern und Spazierengehen durch Utting einladen, sei somit entstanden.

Das ist zu sehen:

Die Sichtbarmachung von Gefühlen und Seins- oder Daseinszuständen im aktuellen Kontext ist das Hauptthema der Bronze-Unikate von Meike von Arndt in der Annafeldstraße 15.

Im Rückzug zu Coronazeiten entstanden bei Angelika Silberhorn-Böhm in der Dießenerstraße 25 und 27 Großformate im Wald von Wurzeln, Baumpersönlichkeiten, Wiesen in allen Entwicklungsstadien, im Atelier Interieurbilder und auf dem Sprungturm Wasserbilder pleinair bei jedem Wetter.

Die Webarbeiten von Barbara Burger-Tanck entstanden aus verschiedenen Recyclingsmaterialien und die Bleistiftskizzen von Martin Burger, beide in der Jahnstr. 8b, mit Acrylfarben auf Zeitungspapier.

Zeit nehmen, um einen Moment anzuhalten

Kathleen Canady zeigt in der Bahnhofstraße 12 Kompositionen aus Licht, Farbe und Raum, im Rhythmus der Gelassenheit. Im Mittelpunkt steht der Versuch, spirituelle Tankstellen entstehen zu lassen – eine Einladung, die Zeit einen Moment anzuhalten, in Ruhe zu schauen und einzutauchen in die Kraftquelle Malerei.

„Zeit der Verwandlung“, so nennt Svea Graf-Seidel ihre Fotobilder zu gepresstem und verschnürtem Material, die sie im Moment des Erkennens in seiner Verwandlung einfängt. Gezeigt werden die Bilder in der Jahnstraße 8.

Neben der Collage und dem Papierschnitt widmet sich Barbara Manns in der Bahnhofstraße 13 der Acrylmalerei. Im Zentrum ihres künstlerischen Interesses steht insbesondere die menschliche Figur, das Antlitz, Haltungen, psychosoziale Aspekte und teilweise direkte politische Zusammenhänge.

Stamatina Medrisch erzählt in der Bahnhofstraße 17 auf Leinwand, Karton und Papier zeitlose Geschichten in mehreren Farbschichten. Beim künstlerischen Schaffen von Wasserlandschaften, Frauenportraits, Räumen und Zwischenräumen wird sie von der Natur, Träumen, Wirklichkeiten und der Vergänglichkeit begleitet.

Die Natur als Spiegel des Kosmos

Christiane Noll (Schlesierstraße 6) ist fasziniert vom Thema „Die Natur als Spiegel des Kosmos“. Was

im Herbst 2021 mit der Verdichtung von Olivenbaum-Fotos mit ihren eigenen abstrakten Gemälden begann, führt sie nun weiter mit den Medien: Fotografie, Acrylbilder und Video.

Inspiriert von Sommerreisen ans Meer in Kindheitstagen, sowie Märchenillustrationen entstehen die Fotografien von Birgit Roschac, die sie auf der Ludwigshöhe 15 präsentiert. Eintauchen in die Ära der Romantik, mit einer speziellen Technik direkt vor Ort in der Kamera „die Natur mit der Natur anmalen“, um partiell ein dreidimensionales Wirken zu erhalten.

Die Grafik-Designerin Ute Rossow (Haus der Gestalt, bei Marco Kargl, Bahnhofstraße 5) experimentiert in unterschiedlichen Techniken der Malerei, Zeichnung, Radierung und Fotografie. Und schließlich zeigt Helmut Vizedum am Dorfbrunnen 4 Fotoarbeiten zum Thema „Wasser“: Es gehe ihm um die Formensprache des Wassers, um die Wahrnehmung und das Entdecken von faszinierenden Einzelheiten, Details und versteckten Motiven, beschreibt der Künstler seine Ausstellung.