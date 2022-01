Capoeira in Schondorf: Das ist Musik, Tanz und Kampf

Plus Beim TSV Schondorf gibt es seit vielen Jahren eine Capoeira-Abteilung. Capoeira kommt aus Brasilien. Das Spiel schult Beweglichkeit, Gleichgewicht, Rhythmus, Koordination und Konzentration – und macht Spaß.

Angreifen, wegducken – hochfliegen die Beine in die Luft, um den Gegner zu treffen, geschmeidig weicht dieser aus, fast tänzerisch wirken die Bewegungen – der Ammersee Kurier war zu Gast beim Capoeira-Training des TSV Schondorf. Warum Capoeira ein Spiel ist und wo die Ursprünge der bei uns recht seltenen Sportart liegen.