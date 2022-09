Ammersee

vor 34 Min.

Charlie Glass, der Mann am Klavier aus Fischen

Charlie Glass ist ein erfolgreicher Komponist und Musiker, der in Fischen am Ammersee lebt und arbeitet.

Plus Von Fischen aus geht seine Musik um die Welt. Der musikalische Tausendsassa hat bis heute 33 Millionen Gema-Einträge auf dem Konto. Im Juli gelingt ihm ein ganz besonderer Erfolg.

Von Michael Fuchs-Gamböck Artikel anhören Shape

Was für ein musikalischer Tausendsassa! Ein virtuoser noch dazu. Vielen mag der Name Charlie Glass kein Begriff sein. Der geborene Münchner, der samt Gattin und zwei Söhnen schon vor etlichen Jahren ein Domizil in Fischen gefunden hat, ist weniger ein „Mann der Öffentlichkeit“, als vielmehr ein Strippenzieher hinter den Kulissen.

