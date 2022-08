Ammersee

07:11 Uhr

Christoph Franke: Ein Dießener Fotograf in Spanien

Der Dießener Fotograf Christoph Franke (links) beim Land Art Festival Arselart in Kantabrien.

Plus Christoph Franke nimmt an einem Festival in Kantabrien teil. Dort sind dann eine Eiche aus Inning, Uttinger Birken und ein Ahorn aus Reisch zwischen spanischen Platanen und Eschen zu sehen.

Von Dagmar Kübler

Als einziger deutscher Künstler war der Dießener Fotograf Christoph Franke zum Land Art Festival Arselart in Kantabrien in Nordspanien eingeladen. Über seine Erlebnisse und welche besondere Ehre ihm zuteil wurde, sprach er mit dem Ammersee Kurier.

