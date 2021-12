Ammersee

16:16 Uhr

Corona-Impfung: Folgt in Dießen bald eine weitere Sonderaktion?

Plus Am Freitag und Samstag werden im Blauen Haus in Dießen 300 Impfdosen verabreicht. Das ehrenamtliche Impfteam will bald eine weitere Sonderaktion abhalten.

Von Uschi Nagl

„Wir sind alle total begeistert, dass unsere Sonderimpfaktion so großen Zuspruch erhalten hat“, freute sich Dr. Rainer Bachmann am Samstagabend mit Blick auf das ehrenamtliche Impf-Team in Dießen, dem auch sein Kollege Dr. Willi Osman angehört. Insgesamt 300 Impfungen, davon 20 Erstimpfungen und 280 Booster-Impfungen, konnten von den beiden Ärzten am Freitag und Samstag im Kulturforum im Blauen Haus verabreicht werden. Angeschoben wurde die Aktion von Bürgermeisterin Sandra Perzul. Um Organisation, Vorbereitung und Durchführung kümmerten sich federführend die Gemeinderatsmitglieder Antoinette Bagusat und Herbert Kirsch, Unterstützung kam von der Nachbarschaftshilfe. Man denkt nun an einen weiteren Sonder-Impftermin in Kürze.

