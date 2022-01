Ammersee

Corona: Sonderimpftag in Dießen mit Biontech

Am kommenden Samstag gibt es wieder einen Sonderimpftag im Blauen Haus in Dießen. Was Interessierte beachten sollten.

Die Marktgemeinde Dießen bietet wieder einen Sonderimpftag im Kulturforum des Blauen Hauses in der Prinz-Ludwig-Straße 23 in Dießen an. Der Termin ist am Samstag, 22. Januar, von 8 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Unter der medizinisch fachkundigen Leitung eines Ärzteteams werden an diesem Tag Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech vorgenommen. Geimpft werden können Personen bereits ab 12 Jahren. Das Impfteam kann Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen vornehmen. Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen können im ärztlichen Aufklärungsgespräch besprochen werden. Impfen ohne Termin in Dießen: FFP2-Maske, Versichertenkarte und Personalausweis nötig Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen zwingend ihren Personalausweis, eine FFP2-Maske und den Impfpass sowie die Versichertenkarte zum Impftermin mitbringen. In den vorangegangenen Sonderimpfaktionen der Marktgemeinde Dießen am Ammersee konnten insgesamt 700 Booster-Impfungen und 43 Erstimpfungen verabreicht werden. (ak) Lesen Sie dazu auch Ammersee Plus Kinderarzt Martin Hirte und Landrat Stefan Frey diskutieren über Corona

Ammersee Plus Dießen: Wie in der Kultur der Frust über bayerische Corona-Regeln wächst



