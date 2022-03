Ammersee

13:01 Uhr

Corona-Teststation in Dießen zieht um

Die Römhild-Apotheke in Dießen bietet jetzt in der Mühlstraße Corona-Tests an. Wann die Teststation geöffnet ist.

Von Christian Mühlhause

Seit Dezember fanden die von der Römhild-Apotheke in Dießen angebotenen Corona-Tests im Hotel zum See in der Bahnhofstraße statt. Nun startet dort aber wieder der normale Betrieb. Die Teststation ist deswegen in die Mühlstraße 4 umgezogen und befindet sich zwischen den Räumlichkeiten des Ammersee Kuriers und dem Feinkostladen Gusto Italiano. Testzeiten Getestet wird in der Mühlstraße montags 7.30 bis 10.30 und 16 bis 18.30 Uhr, dienstags bis donnerstags 7.30 bis 9.30 und 16 bis 18.30 Uhr sowie Freitag 7.30 bis 10.30 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr. Um einen flüssigen Ablauf zu gewährleisten, bittet die Apotheke, möglichst einen Termin über die Homepage zu buchen: www.roemhild-apotheke.de.

