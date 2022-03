Ammersee

CSU-Ministerin bringt gute Nachrichten nach Utting

Plus Aus dem EU-Förderprogramm Leader erhält Utting fast 130.000 Euro für den neuen Bürgertreff. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber lobt bei ihrem Besuch einen Uttinger ganz besonders.

Von Frauke Vangierdegom

Damit in den ehemaligen Räumen einer Bank in der Uttinger Bahnhofstraße ein neuer Bürgertreff entstehen kann, fehlt dem Verein „Füreinander“ jetzt eigentlich nur noch die Genehmigung seines Bauantrags. Denn gestern kam Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) in Utting vorbei und brachte Geld für die Umnutzung der Räume mit.

