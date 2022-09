Ammersee

07:01 Uhr

Das Badefloß vor St. Alban soll zurückkommen

Plus Grüne und CSU stellen Antrag im Dießener Gemeinderat den Antrag, das Badefloß im vor dem Strandbad St. Alban in der kommenden Saison wieder aufzustellen.

Von Gerald Modlinger

In Sachen Badefloß vor dem Strandbad in St. Alban haben sich die Grünen und die CSU im Dießener Gemeinderat zusammengetan. In einem Antrag fordern die beiden Fraktionen, das Badefloß nach Einschätzung der Gefahrensituation durch einen sachkundigen Experten wieder aufzustellen. Die beiden Fraktionen verweisen dabei auf einen Leitfaden „Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern“, wonach die Einrichtung des Floßes möglich sei. Die Rechtsprechung fordere dazu nur die erwähnte Gefahreneinschätzung

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

