Das hat sich 2023 in der Gastronomie am Ammersee getan

Vietnamesisch statt italienisch, japanisch und bayerisch: Das sind die neuesten Trends in der Gastronomie am Ammersee. Einige Lokal sind aber nach wie vor verwaist.

Wo kann man am Ammersee gut essen, wo gibt es besondere Drinks und wo ist ein besonders schöner Platz, um einzukehren? Am Ammersee fragen sich das nicht nur die Einheimischen, sondern auch viele Ausflügler und Urlauber. Die Antworten fallen inzwischen wieder etwas anders aus als vor Jahresfrist. Denn die Gastro-Szene ist immer in Bewegung. Was hat sich 2023 zwischen Dießen und Eching getan?

In Dießen hatte zum Jahreswechsel die beliebte Pizzeria La Gondola geschlossen, dessen Wirt sich seither ganz auf seinen Lieferdienst konzentriert, den er in der früheren Bäckerei Helmer in St. Georgen etabliert hatte. Aus dem bisherigen Italiener am Marktplatz wurde das vietnamesische An Restaurant. Ähnlich war es einige Monate zuvor auch schon in der früheren Pizzeria in der Hofstattstraße in Utting zu beobachten war, in der sich das Restaurant Kimora befindet. Etwas asiatischer ist es im November auch in der Prinz-Ludwig-Straße geworden. Gegenüber dem türkischen Obst- und Gemüsegeschäft mit Dönerverkauf werden seit Kurzem thailändische Speisen zum Mitnehmen angeboten, in einer Filiale der Uttinger Thai-Lounge. Ein weiteres Lokal am Dießener Marktplatz ist derweil seit dem Frühsommer verwaist. Den Eigentümern ist es nach der Schließung des Tagescafés "M2" bislang nicht gelungen, neue Pächter für eine Tagesgastronomie zu finden. Bis zum 15. Dezember hat das Eigentümerehepaar Zwettler in den Räumen einen Pop-Verkauf für Damen-Winterbekleidung eingerichtet, einen Ableger ihres Outlet-Verkaufs in Wielenbach.

Die Pächter in St. Alban haben vorzeitig ihren Vertrag aufgelöst

Noch offen ist auch, wie es mit der Bewirtschaftung des Freizeitgeländes in St. Alban weitergeht. Die bisherigen Pächter von St. Alban Beach & Bar haben nach nur drei Saisons vorzeitig den Vertrag mit dem Markt Dießen gelöst. Wie es 2024 weitergeht, ist bislang unklar. Zuvor hatte es immer wieder Kritik an der Qualität des gastronomischen Angebots und am Zustand der Liegewiesen (Stichwort Gänsekot) gegeben.

Dagegen ist seit dem Sommer die Gaststätte auf dem MTV-Gelände wieder in italienischer Hand, nachdem dort zuvor thailändisch gekocht worden war. Aus der "Veranda" ist die Locanda al lago geworden.

Trinken, Essen und Shoppen im ehemaligen Schreibwarengeschäft

Ein für Dießen neues gastronomisches Konzept startete im Januar in der ehemaligen Cinebar. Die Restobar del Sur von Mauricio Tercero und Martin Bustos neben dem Maibaum ist einerseits Bar, andererseits ein Restaurant mit drei verschiedenen Klassen von Speisen: von eher hochpreisigen Rindfleischgerichten über Burger-Gerichte bis zu "Platten zum Teilen".

Ein weiteres neues gastronomisches Angebot will sich in Kürze im ehemaligen Schreibwarenladen im Sparkassengebäude am Marktplatz etablieren: Wein trinken, essen und shoppen – das will das neue Ammara von Alex Kiss bieten, als Essenslokal und Weinbar, aber auch als Plattform für regionale Anbieter hochwertiger Lebens- und Genussmittel.

In der Postagentur gibt es seit dem Frühjahr deutlich mehr als nur Briefmarken

Mehrere Geschäfte und Dienstleistungen unter einem Dach gibt es seit dem Frühjahr auch am Dießener Bahnhof: Falah Kudeida hat dort nicht nur die bisherige Postagentur übernommen, sondern er bietet auch ein breites Bäckerei-Sortiment, Getränke und Lotto an, zudem macht er ein kleines gastronomisches Angebot.

In Utting endete im Oktober nach 35 Jahren die Ära der Wirtsleute Jost im Wirtshaus in Achselschwang. Die Suche nach neuen Pächtern war bislang nicht erfolgreich, bis auf Weiteres ist die Gestütsgaststätte geschlossen.

Franziska und Renato Jost haben nach 35 Jahren als Wirtsleute im Gasthof in Achselschwang aufgehört. Foto: Thorsten Jordan

In Utting selbst ist Lotti Kern wieder zurück. Lotti Kern war die Besitzerin eines Kramerladens in der Bahnhofstraße, nach der jetzt Luis Lüps und Sina Setzer ihr neues Café mit Barbetrieb benannt haben, das im März eröffnet wurde und immer freitags und samstags auf hat. In der Zeit nach Lotti Kern war das Haus auch schon gastronomisch genutzt worden und hatte viele Jahre als "Brigittes Cafe und kurzzeitig als "Zander" firmiert.

Sushi im früheren Dorfwirtshaus in Oberschondorf

In Schondorf ist im März aus dem früheren Gasthof Drexl das Shiro Sushi geworden. Neben den namengebenden Sushi-Gerichten bieten dort die Pächterinnen Larisa Keller und Sabine Pfeiffer aber weiterhin deutsche und internationale Küche angeboten mit Klassikern wie Rouladen mit Spätzle oder Mediterranes wie Nudeln mit Trüffeln.

(Von links) Larisa Keller, Vanessa Meyer und Sabine Pfeiffer vom Shiro Sushi in Schondorf (ehemals Gasthof Drexl) Foto: Christian Rudnik

Weiterhin überschaubar bleibt das gastronomische Angebot in Windach: Ein Pächterpaar (Anjuli und Simon Wankerl) hatte die Gemeinde Windach für ihren Gasthof am Schloss schon vor über einem Jahr präsentieren können, doch mit der für Ende dieses Jahres angekündigten Wiedereröffnung wurde es nichts. Wegen des Denkmalschutzes sei die Renovierung nicht so schnell vorangekommen, erklärte Bürgermeister Richard Michl im Oktober und nannte als voraussichtlichen Eröffnungstermin zumindest für das Restaurant Mitte 2024. Bereits 2022 wurde auch das Café Pavillon in der Münchner Straße geschlossen, das wegen seiner feinen Kuchen geschätzt wurde. Dort hat nun die Neuro-Kinesiologin Ursula Philomena Breitenhuber eine Praxis eröffnet, die vor einigen Jahren in der früheren Bäckerei Ratzinger in Utting das Café Avalon geführt hatte.

Langsam geht es auch in dem von der Gemeinde Eching 2021 erworbenen Gasthof Eberhardt voran. Man befindet sich immer noch in der Planungs- und Genehmigungsphase, so der Stand im August.