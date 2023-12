Ammersee

Das hat sich 2023 in der Gastronomie am Ammersee getan

Plus Vietnamesisch statt italienisch, japanisch und bayerisch: Das sind die neuesten Trends in der Gastronomie am Ammersee. Einige Lokale sind aber nach wie vor verwaist.

Von Gerald Modlinger

Wo kann man am Ammersee gut essen, wo gibt es besondere Drinks und wo ist ein besonders schöner Platz, um einzukehren? Am Ammersee fragen sich das nicht nur die Einheimischen, sondern auch viele Ausflügler und Urlauber. Die Antworten fallen inzwischen wieder etwas anders aus als vor Jahresfrist. Denn die Gastro-Szene ist immer in Bewegung. Was hat sich 2023 zwischen Dießen und Eching getan?

In Dießen hatte zum Jahreswechsel die beliebte Pizzeria La Gondola geschlossen, dessen Wirt sich seither ganz auf seinen Lieferdienst konzentriert, den er in der früheren Bäckerei Helmer in St. Georgen etabliert hatte. Aus dem bisherigen Italiener am Marktplatz wurde das vietnamesische An Restaurant. Ähnlich war es einige Monate zuvor auch schon in der früheren Pizzeria in der Hofstattstraße in Utting zu beobachten war, in der sich das Restaurant Kimora befindet. Etwas asiatischer ist es im November auch in der Prinz-Ludwig-Straße geworden. Gegenüber dem türkischen Obst- und Gemüsegeschäft mit Dönerverkauf werden seit Kurzem thailändische Speisen zum Mitnehmen angeboten, in einer Filiale der Uttinger Thai-Lounge. Ein weiteres Lokal am Dießener Marktplatz ist derweil seit dem Frühsommer verwaist. Den Eigentümern ist es nach der Schließung des Tagescafés "M2" bislang nicht gelungen, neue Pächter für eine Tagesgastronomie zu finden. Bis zum 15. Dezember hat das Eigentümerehepaar Zwettler in den Räumen einen Pop-Verkauf für Damen-Winterbekleidung eingerichtet, einen Ableger ihres Outlet-Verkaufs in Wielenbach.

