Das Landheim in Schondorf soll größer und moderner werden

Plus Sanierung und Erweiterung kosten 30 Millionen Euro. Der Stiftungsleiter erklärt die Bauabschnitteund die damit verbundenen Hoffnungen. Schondorfer Gemeinderat genehmigt eine Befreiung.

Auf rund 30 Millionen Euro schätzt Stiftungsleiter Rüdiger Häusler die Kosten für die Modernisierung und Erweiterung des Landheims Schondorf. In drei Abschnitte ist das Vorhaben eingeteilt. Eine Hürde hat das Thema jetzt im Schondorfer Gemeinderat genommen. Häusler informiert im Gespräch mit unserer Redaktion über den aktuellen Stand bei dem Großprojekt, das den Namen „Landheim 2025“ trägt, und welche Hoffnungen damit verbunden sind.