Ammersee

vor 33 Min.

Das Modemobil macht in Dießen Station

Plus Das „Modemobil“ macht Station im Awo-Seniorenwohnpark in Dießen. Welche Farben in diesem Frühjahr auch bei Seniorinnen und Senioren im Trend liegen.

Von Uschi Nagl

Silvia Hubig hat ihr Herz an eine schicke Wendejacke verloren - auf der einen Seite uni marineblau, andererseits schick gemustert. Die modebewusste Bewohnerin des AWO-Seniorenwohnparks in Dießen freute sich, wie viele ihrer Mitbewohnerinnen, in sehr über den Frühlingsbesuch des „Modemobils“ aus München.

