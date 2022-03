Das Wasserwerk in Schondorf wird neu gebaut

Plus Der Wasserzweckverband für vier Gemeinden am Ammersee-Westufer plant nach dem Hochbehälter die nächste große Investition. Warum einem Neubau der Vorzug gegenüber einer Modernisierung gegeben wird.

Der Schondorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Bau eines neuen Wasserwerks zugestimmt. Unsere Redaktion hat bei Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) und Wassermeister Roland Haberl nachgehakt, warum die Großinvestition nötig ist und wie die Versorgungssicherheit und Wasserqualität im Zuständigkeitsbereich des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Ammersee-West sind.