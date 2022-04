Defekter Saunaofen löst in Herrsching Großeinsatz aus

Großeinsatz in Herrsching: Ein defekter Saunaofen löst in einem Mehrfamilienhaus einen Kellerbrand aus. Eine Person muss von der Feuerwehr aus dem verqualmten Haus gerettet werden.

Zu einem Großeinsatz rückten Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehrleute am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr in die Rieder Straße in Herrsching aus. Dort hatte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses eine starke Rauchentwicklung im Keller bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Laut Polizei Herrsching wurde das Wohnhaus kurz darauf evakuiert. Eine Person konnte jedoch aufgrund einer Gehbehinderung erst nach dem Eintreffen der Feuerwehr Herrsching aus ihrer Wohnung gebracht werden.

Ursache war ein technischer Defekt

Die Feuerwehr Herrsching rückte mit einem Löschzug aus und konnte den Brand in kürzester Zeit lokalisieren und bekämpfen. Ursache des Brandes war dem Polizeibericht zufolge der technische Defekt eines Saunaofens, wodurch der Ofen selbst, die Isolierung und das Holz der Sauna Feuer fing.

Während die Feuerwehr den Brand löschte, wurden die Bewohner, welche mit dem Rauch des Brandes in Kontakt waren, durch eine Vielzahl von Rettungskräften medizinisch versorgt und untersucht.

Laut den beim Rettungseinsatz anwesenden Medizinern wurde durch den Brand oder durch den daraus folgenden Rauch niemand verletzt.

Nach etwa eineinhalb Stunden der Brandbekämpfung und Belüftung des Wohnhauses, gab die Feuerwehr die Wohnungen für die Bewohner wieder frei.

Rund 45 Einsatzkräfte vor Ort

Am Großeinsatz beteiligt waren laut Polizeiinspektion Herrsching ein Löschzug, bestehend aus fünf Fahrzeugen und rund 20 Feuerwehrleute sowie sechs Rettungswagen, drei Krankenwagen, und drei Notarztfahrzeuge mit rund 25 Ärztinnen, Ärzten, Sanitäterinnen und Sanitätern. (ak)