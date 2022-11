Demonstration in Schondorf: Die Kuba muss bleiben

Die Kuba ist seit 15 Jahren eine beliebte Kneipe am Schondorfer Bahnhof. Doch jetzt ist das Lokal von der Schließung bedroht. Dagegen wendet sich am Mittwoch eine Demo.

Die Kneipe Kuba ("Kultur am Bahnhof") in Schondorf ist von der Schließung bedroht. Das geht aus einer Mitteilung hervor, in der von Freunden des Lokals eine Demonstration zum Erhalt der Kuba angekündigt wird. Diese soll am Mittwoch, 30. November, ab 18 Uhr von der Seeanlage zum Rathaus führen.

Zum Hintergrund heißt es in der Mitteilung, dass das Landratsamt die sofortige Schließung des Lokals fordere, bis alle baulichen Mängel behoben sind (Brandschutz, Fluchtwege, Abbau der gesamten Terrassenüberdachung). Das Gebäude gehört der Gemeinde Schondorf und ist verpachtet. Die Kuba besteht aus einem Innenbereich mit regelmäßigen Konzerten und einer überdachten Terrasse. Die Unterstützergruppe fordert die Gemeinde Schondorf auf, die Terrasse neu aufzubauen, was seit sieben Jahren im Gespräch sei. Bis zur Fertigstellung müsse ein Übergangskonzept für den Weiterbetrieb entwickelt werden.

Unterstützer der Kuba in Schondorf wollen am Mittwoch, 30. November, für den Erhalt des Lokals am Schondorfer Bahnhof demonstrieren. Foto: Emilia Schmidt

Die Kuba ist seit 15 Jahren ein Lokal für Kultur und Begegnung aller Generationen. Regelmäßig gibt es Musikveranstaltungen. "Die Kuba ist ein Ort, an dem man Mensch sein kann. Keine Klassifizierung, kein Rassismus, ein Lokal für jedermann, wo jeder ist, wie er ist und das ohne Ausgrenzung. Besonders für die Jugend in Schondorf und Umgebung ist die Kuba ein wichtiger Treffpunkt, da die meisten anderen Orte den Jugendlichen genommen wurden. Wohin ohne Kuba?", heißt es in der Mitteilung der Unterstützergruppe abschließend. (AZ)

