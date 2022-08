Ammersee

Den Maler Forster in Schondorf gibt es seit 126 Jahren

Plus In der vierten Generation führt Carlo Forster den Betrieb. Lüftlmalerei war die Spezialität des Urgroßvatersund des Großvaters. Heute liegt der Fokus auf Stamm- und Privatkunden.

Von Dagmar Kübler

126 Jahre besteht bereits der Malerbetrieb Forster. Ein Blick in die Firmengeschichte ist zugleich auch ein Blick auf das „alte“ Schondorf. Wie der gesellschaftliche Wandel sowohl die Dörfer als auch die alteingesessenen Betriebe verändert, zeigt sich eindrucksvoll am Beispiel dieses Malerbetriebs in vierter Generation. Wie viele Betriebe findet auch Inhaber Carlo Forster keinen Nachfolger – wie er das Geschäft trotzdem weiter am Leben erhält.

