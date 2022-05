Ammersee

Der Alpenverein hat an der Dießener Hütte viel zu tun

Die Dießener Hütte ist bei den Mitgliedern der Alpenvereinssektion Dießen sehr beliebt. In Zeiten der Pandemie war der Betrieb jedoch eingeschränkt. Jetzt muss dort einiges saniert werden.

Plus In der Corona-Zeit ist auf der Dießener Hütte ziemlich wenig los. Jetzt stehen dort Sanierungs- und Umbauarbeiten an. Bei der Jahreshauptversammlung werden etliche personelle Veränderungen vollzogen.

Von Raimund Fellner

Vor zwei Jahren hat die Corona-Pandemie den Festabend und viele dazugehörige Aktivitäten zum 100-jährigen Bestehen der Alpenvereinssektion Ammersee verhindert. Diese Feierlichkeiten sollen in dem damals geplanten großen Rahmen nicht mehr nachgeholt werden, hat die Vorstandschaft der Sektion entschieden. Stattdessen soll im Herbst dieses Jahres 2022 ein Sektionsabend mit Ehrungen im Traidtcasten stattfinden. Das wurde bei der 98. Jahreshauptversammlung im Gasthof Unterbräu mitgeteilt. Nach zwei Corona-Jahren hofft man jetzt auf einen normalen Bergsommer 2022. Auf der Dießener Hütte gibt es einiges zu tun.

