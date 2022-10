Der Dießener Kirta am Vogelherd ist wieder da

Nach zwei Jahren Zwangspause lädt der Dießener Trachtenverein wieder zu seinem Kirchweihfest ein. Das ist die vielleicht letzte Chance im Jahr, draußen zu feiern.

Zweimal ist der Kirchweihtag des Dießener Heimat- und Trachtenvereins "D'Ammertaler" wegen Corona ausgefallen, doch in diesem Jahr wird wieder an die Tradition angeknüpft. So wie es der Brauch will, wird deshalb zum griabigen Beisammensitzen, Ratschen, Essen und Trinken am Sonntag, 16. Oktober, am Vogelherd südlich von Dießen eingeladen. Dieses Jahr wird dieses bayerische Erlebnis musikalisch von den Blasmusikfreunden Utting umrahmt. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Freien mit weitem Blick auf die herbstlich gefärbte Ammersee-Landschaft statt, ansonsten im Zelt. Los geht’s um 14 Uhr, Ende ist um 18 Uhr. Oft ist der Kirta der letzte schöne Sonntag im Jahr, an dem es noch möglich ist, draußen zu feiern

Überall riecht es nach frisch gebackenen Kirtanudeln, wenn man am Kirchweih-Sonntag an den Vogelherd zum Dießener Trachtenverein kommt. Wer eine oder mehrere ergattert, genießt die teils noch warmen Kiacherl zu seinem Kaffee oder Tee. Wer es eher deftig mag, der hat die Möglichkeit, zwischen vielen bayerischen Brotzeiten wie Griebenschmalz-, Leberwurst- und Speckbrot, Debrecziner und vielem mehr zu wählen. Und was hier natürlich nicht fehlen darf – das Bier! Neben Bier gibt es Wein und alkoholfreie Getränke.

Am Stadl-Dach hängt wieder eine große Balkenschaukel

Wer nach dem Essen und Trinken etwas Bewegung braucht, der kann in den kleinen Stadl zur traditionellen Kirtahutschn kommen und sich diesen Spaß gönnen. Bei der Balkenschaukel, die mit Seilen und Ketten am Dach des Stadls befestigt ist, kommen alle wieder in Fahrt. Eine Bereicherung für Jung und Alt! Für die kleineren Gäste gibt es auch dieses Jahr das Heuballenhupfen (allerdings nur bei schönem Wetter).

Neben all den Angeboten zeigt ebenfalls die Trachtenjugend ihr Können. Wer sich traut, darf hier einfach mal mittanzen. Der Dießener Kirta soll wieder ein Erlebnis für die ganze Familie und alle Generationen werden, so der Trachtenverein. Und er ist ganz einfach zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar, ansonsten gibt es gegenüber in der Wiese aber auch genügend Parkplätze. (AK)

