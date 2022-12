Der Dießener Weihnachtsmarkt beeindruckt mit Kunsthandwerk und Kerzenschein

Schlicht, unkonventionell und mit heimeliger Atmosphäre – das zeichnet den Dießener Weihnachtsmarkt aus. Daran hat sich auch nach zwei Jahren Corona-Pause nichts geändert

Wer auf der Suche war nach ganz besonderen Weihnachtsgeschenken, nach Unikaten und Handgemachtem, der fand auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Marienmünster in Dießen und im Taubenturm wieder eine reiche Auswahl. Die Aussteller hatten die zweijährige Corona-Pause gut genutzt, um mit einem großen Angebot aufzuwarten, sodass so mancher Besucher nicht nur Geschenke für seine Liebsten, sondern auch Schönes für das eigene Zuhause entdeckte.

Vor allem wer bei Tageslicht kam, hatte Platz und genügend Licht, um sich intensiv mit den schönen Dingen beschäftigen zu können – und diese Gelegenheit nutzten viele. Zwar fehlte dann vielleicht ein klein wenig die durch Kerzenschein beleuchtete heimelige Atmosphäre. Wer sich aber ausführlich dem Kunsthandwerk widmen wollte, profitierte davon. Und das waren nicht wenige: Am Samstag schauen, am Sonntag kaufen – nach diesem Motto kamen viele Besucherinnen und Besucher, wie von den Ausstellern, insgesamt 35, zu hören war.

Zm 43. Mal fand am Wochenende vor dem Dießener Marienmünster der Weihnachtsmarkt statt. Foto: Thorsten Jordan

Der Dießener Weihnachtsmarkt schaffte es auch bei seiner 43. Aufführung, sich von anderen Märkten abzuheben, seinen Reiz, der in der schlichten, unkonventionellen und auch künstlerischen Aufmachung liegt, auszuspielen und Besuchern ein gutes Gefühl zu vermitteln – nämlich die heimischen Kunsthandwerker zu unterstützen. Viele davon sind aus Dießen selbst wie Puppennäherin Andrea Rath, die seelenvolle kleine Stoffgeschöpfe erschafft, mit denen die Kleinsten bedenkenlos kuscheln können, da sie ganz und gar aus biologischen Materialien hergestellt sind. Wunderschön die Glas-Sternenvielfalt aus der Werkstatt von Lösche Keramik. Kuschelig die Schaffelle der Schäferei Markus Schnitzler. Bezaubernd die Zinnfiguren von Wilhelm Schweizer.

Edel gedrechselte Schalen, Buchbindearbeiten und kuschelige Pullover

Schlicht die Krippen hinter Glas von Nue Amman im Taubenturm, wo auch Luise Walter die Damenwelt mit ihren selbst genähten Röcken und Kleidern an ihren Stand lockte. Aber auch Kunsthandwerker aus der näheren Umgebung waren zahlreich vertreten wie die Keramiker Claus Salat aus Raisting, Astrid Schröder aus Finning und Stephan Hartmann aus Eresing, der außergewöhnliche Brottöpfe in einer Kombination aus Keramik und Holz anbot. Farbenfroh ging es bei Angela Jahnke aus Riederau zu mit ihren selbst genähten Taschen und Täschchen für alle Zwecke. Ob edle gedrechselte Schalen aus Holz, fein Gefilztes, in Duft und Form Rosen imitierende Kerzen, kunstvolle Karten oder Buchbindearbeiten, einzigartige kuschelige Pullover und wärmende Mützen, handgestrickt, Seifen, die an die blühende Fülle des Sommers erinnern oder federleichter Schmuck aus Polycarbonat – Abwechslung und kreative Überraschung statt einheitlicher Billigware aus Asien, das lockte die Besucher an, die jedoch auch bereit sein mussten, die höheren Preise zu bezahlen, die sich aus Handarbeit und guter Qualität zwangsläufig ergeben.

Kerzen sorgen beim Dießener Weihnachtsmarkt immer wieder für die ganz besondere Stimmung. Foto: Thorsten Jordan

Auch für Kinder war auf dem Markt einiges geboten: Bunte Tücher an der Hecke der Realschule wiesen den Weg zum Märchenzelt, Kasperltheater und ein Nikolausbesuch durften natürlich auch nicht fehlen. Zum Mitmachen lud die Bunte Bude ein, an der mit der Linolpresse Drucke hergestellt werden konnten. Rauch aus den wärmenden Feuerschalen mischte sich mit Bratwurstduft, heißen Maroni, einer Schwarzwurzelsuppe von Kraut Cuisine oder einer Bratfischsemmel von der Fischerei Gastl – der Dießener Weihnachtsmarkt ist immer auch ein sinnliches Erlebnis.

Der Schein unzähliger Kerzen erhellt die Buden

Vor allem wenn in der Dämmerung der Schein unzähliger Kerzen die Buden erhellt und der Markt auch wunderschöne Fotomotive bietet, so beispielsweise beim Fotoshooting auf den beiden Rodelschlitten vor von Sylvia Kellner gemalter winterlicher Bergkulisse in einem kleinen Zelt inmitten der Budenwelt, wo in früheren Jahren Schmied Spensberger in loderndem Feuer seine Hexen und Raben entstehen ließ.