Der große Traum von Vincent Hörmann aus Raisting ist Olympia

Plus Vincent Hörmann aus Raisting gehört zu den großen deutschen Talenten im Taekwondo. Vater Matthias Hörmann trainiert ihn. Im Ammersee Kurier sagen sie, was gute Kämpfer ausmacht.

Vincent Hörmann wirkt zurückhaltend, als sei er einer, der es im Alltag eher ruhig angehen lässt. Doch wenn der 17-jährige Taekwondo-Kämpfer vom SV Raisting auf die Matte tritt, ist er wie verwandelt. Harte, schnelle Tritte und Schläge folgen aufeinander und machen ihn zu einem der erfolgreichsten Athleten in seiner Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Jüngst gewann das Mitglied des Nationalkaders bei den deutschen Meisterschaften. Der Ammersee Kurier hat sich mit ihm und seinem Vater und Trainer Matthias Hörmann über die Begeisterung für den Sport, die Ziele, die Herausforderungen und die Vereinbarkeit mit der Schule gesprochen.