Der Grundstein für das zweite Gymnasium in Herrsching ist gelegt

Feierliches Szenario in Herrsching mit Ministerpräsident Markus Söder. Jetzt wird mit dem seit 2013 geplanten Bau eines zweiten Gymnasiums begonnen.

Es sei eigentlich nicht üblich, dass ein Ministerpräsident zur Grundsteinlegung einer Schule kommt, sagte Landrat Stefan Frey am vergangenen Freitag. Auch Bürgermeister Christian Schiller sah es als eine besondere Wertschätzung an, dass Markus Söder diesem Ereignis beiwohnte. Immerhin sei das neue Gymnasium "für Herrsching ein ganz großer Schritt", betonte Schiller in seinem Grußwort. "Mit der heutigen Grundsteinlegung wird das Angebot an weiterführenden Schulen vervollständigt." Auch für den westlichen Landkreis werde eine Lücke geschlossen und die Attraktivität für die Bürger erhöht.

Rund 150 geladene Gäste waren gekommen, um bei der feierlichen Grundsteinlegung für das Gymnasium dabei zu sein. Im Rahmen des Festaktes durfte die CSU-Abgeordnete Ute Eiling-Hütig eine Zeitkapsel in den Grundstein stecken. Sie selbst erhielt 2013 eine persönliche Zusage vom damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer zum Bau des Gymnasiums. In dem Metallzylinder befinden sich 14 symbolische Gegenstände, die dort von den Ehrengästen deponiert wurden, darunter drei Reagenzgläser mit den Elementen Wasser, Luft, Erde, die Lokalteile der beiden Tageszeitungen, eine Wunschliste, der Segensspruch der beiden Kirchenvertreter sowie ein Jahresbericht der Gemeinde Herrsching.

Horst Seehofer erteilte 2013 persönlich die Zusage zum Neubau

"Der Bau des neuen Gymnasiums ist eine wichtige Investition für die Zukunft", betonte Landrat Stefan Frey bei seiner Begrüßungsrede. "Er trägt den Schülerzahlen Rechnung. 511 Schüler gehen aktuell auf weiterführende Schulen außerhalb des Landkreises. Wer im Landkreis wohnt, sollte aber auch hier zur Schule gehen können." In die Bildung der Kinder zu investieren, sei richtig investiertes Geld, so Frey. Vor 13 Jahren wurden die ersten Schritte in Richtung Neubau eines Gymnasiums im westlichen Landkreis unternommen. Jetzt, da das Projekt endlich "sichtbar" Gestalt annehme, sei die Freude besonders groß.

Auch die CSU-Landtagsabgeordnete Ute Eiling-Hütig unterstrich in ihrer Ansprache: "Das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Dafür müssen wir alles tun."

Ministerpräsident Markus Söder hob in seiner Ansprache hervor, wie wichtig die Themen Schule und Bildung sind. "Das sind die obersten Prioritäten meiner politischen Arbeit. Es gibt nichts Wichtigeres, als unsere Kinder voranzubringen." Mit dem Bau der Schule in Herrsching könne man sich auf ein tolles, neues Gymnasium freuen, das mit über 80 Millionen sehr teuer sei. "Aber wenn schon, dann machen wir es richtig", so Söder weiter. Es entstehe ein modernstes Gebäude in Holzbauweise, das eher einem Robinson Club als einer Schule ähnle. "Ich bin mir sicher, hier machen selbst Latein und Mathematik Spaß."

Die Bauzeit des Gymnasiums ist auf zweieinhalb Jahre angelegt. Im Schuljahr 2024/2025 soll das Gebäude seiner Bestimmung zugeführt werden.

Nur wenige Meter vom Ammersee entfernt wird bald gelernt

Im Jahr 2009 setzte sich der Förderverein für den Bau eines zweiten Gymnasiums im westlichen Landkreis Starnberg ein. Im Sommer 2013 beschloss der bayerische Ministerrat den Bau eines Gymnasiums in Herrsching. Der Standort befindet sich am westlichen Ortseingang, nur wenige 100 Meter vom Ufer des Ammersees entfernt. Nachdem der Kreistag im Jahr 2019 seine Zustimmung zur Vorentwurfsplanung erteilt hatte, gab er im darauffolgenden Jahr "grünes Licht" für die Entwurfsplanung des neuen Schulgebäudes.

Das vierzügige Gymnasium besteht künftig aus dem Schulgebäude, einer Dreifachturnhalle und einem Sportplatz.