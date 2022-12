Der Kammerchor Diessen präsentiert ein Weihnachtslieder-Kaleidoskop

Am dritten Adventssonntag lädt der Kammerchor Diessen zum Weihnachtskonzert in St. Johann ein.

Am Sonntag, 11. Dezember, tritt ab 17 Uhr der Kammerchor Diessen erstmals in der akustisch und atmosphärisch wunderbaren Kirche St. Johann mit seinem Weihnachtskonzert 2022 auf. Der künstlerische Leiter Thomas H. Zagel hat dafür ein besonders vielschichtig abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Zur Eröffnung erklingen festliche Chöre aus der Barock-Epoche – wie etwa der klangprächtige Satz "Wie schön leuchtet der Morgenstern" von Johann Sebastian Bach.

Dann werden deutsche Weihnachtslieder gesungen, die ja zu den schönsten der Welt gehören. Und auch die dazu präsentierten Chorsätze – einer ist von Max Reger – sind beeindruckende Kunstwerke. Mit dabei ist auch ein hervorragendes Chor-Arrangement des zweisprachigen "In dulci jubilo, nun singet und seid froh" von Gerhard Schartl, dem langjährigen Dießener Schulleiter, Chorsänger und Chorleiter.

Festliche Chöre und Christmas-Pop

Internationale Weihnachtslieder aus anderen europäischen Ländern wie Slowakei, Frankreich und Schweden sorgen sodann für ganz andere Weihnachts-Atmosphäre und vermitteln überraschend neue weihnachtliche Klangfarben. Der Kammerchor singt dabei landestypische Chorsätze in den originalen Sprachen.

Christmas-Pop vom Feinsten kann man auch noch genießen: die legendäre Ballade "I'll be home for Christmas" ist jedenfalls als Zugabe mit dabei. Und zum schmunzelnden Zurücklehnen gibt es noch besinnlich-heitere Texte über Ereignisse und Erlebnisse in der Adventszeit, die es wert waren, darüber zu schreiben oder zu dichten. Der Eintritt ist frei. (AK)

Lesen Sie dazu auch