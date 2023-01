Der Lions-Club Weilheim-Schongau spendet 5000 Euro für bedürftige Familien

Der Lions-Club Weilheim-Ammersee spendet 5000 Euro als Soforthilfe für Familien. Laut Weilheimer Jugendamt gibt es auffallend mehr Anträge für Grundbedürfnisse als in früheren Jahren.

Der Lions-Club Weilheim-Ammersee unterstützt auch in diesem Jahr wieder bedürftige Familien und Kinder im Landkreis Weilheim-Schongau mit einer großzügigen Spende. In Kooperation mit dem Amt für Jugend und Familie wurden im Landratsamt Weilheim-Schongau die Bedürfnisse von 14 konkreten Anträgen durchgesprochen und die Spende von 5000 Euro zugesagt.

Damit hat der Lions Club Weilheim-Ammersee seit 2006 in über 250 Fällen bedürftigen Familien geholfen: Eine Gesamtsumme von fast 100.000 Euro stellte die Organisation also bei der Lions Club Activity Familien und Kindern in Not in 16 Jahren für dringende Wünsche zur Verfügung.

Mittel kommen da an, wo Bedarf ist

Vermutlich notwendiger denn je: Jugendamtsleiter Jürgen Wachtler wies darauf hin, dass sich im Jahr 2022 die Anträge weniger auf Freizeit-; Lern oder Spielmaterial bezogen, sondern mehr auf Grundbedürfnisse der Kinder und Familien. „Sie sorgen mit Ihrer Spende dafür, dass die Mittel wirklich dort ankommen, wo Bedarf ist. Und Sie erzielen mit kleineren Beträgen große Wirkung. Vergelt’s Gott dafür“, Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Die Spende sei deshalb so wertvoll, weil sie dort helfe, wo der staatliche Spielraum ausgeschöpft sei. Alle Spenden, die beim Lions Club eingehen, kommen übrigens ohne jeglichen Abzug zu hundert Prozent bei den Bedürftigen an. Jürgen Wachtler vom Amt für Jugend und Familie erläuterte einige der 14 Fälle, inwieweit hier jeweils eine Spendenvergabe sinnvoll und angemessen sei. Die sozialpädagogischen Familienhilfen hatten die Vorschläge bereits im Vorfeld geprüft. „Was stark auffällt ist, dass es 2022 weitaus mehr Anträge sind und dass sich diese kaum auf Freizeit, -Spiel-, oder Lernmittel beziehen, sondern mehr auf echte Grundbedürfnisse der Menschen. Das zeigt, wie schwierig die aktuelle Situation für prekäre Familien ist“, sagte Wachtler.

Kinderbetten, Winterkleidung und Lebensmittelgutscheine

So tauchten bei den „Wunschzetteln“ auch die Bitte um Kinderbetten, Zuschuss zu Winterkleidung oder Lebensmittelgutscheinen für den Supermarkt auf. „Das geht dann schon unter die Haut“, sagte die Landrätin sichtlich bewegt. „Nicht zuletzt sind die Spenden aus unserer Sicht eine Art von ‚Hilfe zur Selbsthilfe“, sagte Lions Club Vorstand Bechtold, „denn wer schlecht schläft und nicht gesund ist, tut sich insgesamt schwer, im täglichen Leben zurechtzukommen.“

Jochner-Weiß und Wachtler bedankten sich für die großzügige Unterstützung. Jacobs wies auf die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Jugendamt hin, insbesondere auf die Leistung von Jugendamtsmitarbeiterin Claudia Sam-Doess, die sich hier über viele Jahre mit viel Herzblut eingebracht hatte. „Sie hat sich hier stark eingesetzt, hier kommt die Spende des Lions Clubs genau dort an, wo sie hin soll“, so Jacobs. Diese Aufgabe übt nun neben Wachtler Jugendpfleger Wolfgang Herz aus. (AZ)