Dringendes Bedürfnis: Eine Toilette für den Summerpark in Utting

Plus In Utting gibt es ein Wildbiesler-Problem. Jetzt gilt es, einen Platz für ein WC zu finden.

Eigentlich ist der Weg vom Summerpark zur Toilette im Bahnhof nicht weit. Dennoch, und vor allem, wenn es pressiert, scheuen ihn Besucher häufig und leeren ihre Blase an anderer Stelle – sehr zum Leidwesen der Anwohner, die unter dem Gestank leiden. Durch den Mehrgenerationenspielplatz verschärft sich die Situation nochmals. Die Gemeinde will jetzt etwas gegen das Wildbieseln unternehmen.