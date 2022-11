Der SV Raisting bietet dem Favoriten Paroli

Plus In der Fußball-Bezirksliga holt der SVR gegen Murnau einen Punkt. Es ist sogar noch mehr möglich.

Keine Rote Karte, kein Elfmeter und kein Sieger: Beim Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Raisting und dem TSV Murnau lief es im Gegensatz zu den SVR-Spielen davor sehr gesittet ab. Die Mannen von Spielertrainer Hannes Franz lieferten dem favorisierten Tabellenvierten aber dennoch einen heißen Kampf, der mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden endete.