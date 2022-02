Der SV Raisting kommt bislang nicht in Fahrt

Plus Raistings Fußballer zeigen in Testspielen gegen Kammerberg und Peiting durchwachsene Leistungen und kommen gegen Murnau unter die Räder. Es gibt Veränderungen im Kader.

Trainer und Spieler des SV Raisting bereiten sich derzeit auf die elf noch verbleibenden Spiele in der Bezirksliga Oberbayern Süd vor. Es gibt für den derzeitigen Tabellenvierten noch einiges zu tun, zeigen die drei bislang absolvierten Vorbereitungsspiele.