Der Zinngießer Gunnar Schweizer aus Dießen ist tot

Plus Der 80-jährig verstorbene Gunnar Schweizer senior war eine bekannte Dießener Persönlichkeit. Spuren hinterließ er nicht nur als Vertreter eines traditionsreichen Kunsthandwerks.

Ein großes Foto, eine brennende Kerze und ein herbstlicher Blumenstrauß machen seit Kurzem im Schaufenster der Zinngießerei Babette Schweizer darauf aufmerksam, dass Gunnar Schweizer senior gestorben ist. Der Zinngießermeister war nicht nur ein Repräsentant des traditionsreichen Dießener Kunsthandwerks. Er hatte auch ein ausgeprägtes Interesse an der Geschichte Dießens und dem aktuellen Geschehen seines Heimatorts. Gunnar Schweizer starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren. Seine letzten Lebensjahre waren von großen gesundheitlichen Beschwernissen begleitet.