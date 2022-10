Die Dießener Grünen haben eine neue Ortssprecherin

Plus Der Dießener Ortsverband der Grünen/Bündnis 90 hat eine neue Ortssprecherin. Sie teilt sich das Amt mit Holger Kramer. Diese Themen stehen auf der Agenda.

Zehn wahlberechtigte Mitglieder waren unter den Anwesenden der diesjährigen Mitgliederversammlung des Ortsverbands der Grünen/Bündnis 90 Dießen und alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. Das galt auch für die Wahl der neuen Ortssprecherin Miriam Anton, die sich dieses Amt, wie ihre Vorgängerin Gabriele Übler, mit dem Ortssprecher Holger Kramer teilen wird.